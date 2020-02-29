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Люксембург з 1 березня стане першою країною світу з безкоштовним транспортом

Субота, 29 лютого 2020, 11:49

Люксембург від завтра, 1 березня, запроваджує безкоштовний проїзд у громадському транспорті - автобусах, трамваях і приміських потягах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поїздки у громадському транспорті будуть безкоштовними як для жителів, так і для гостей країни, за винятком пасажирів першого класу приміських потягів.

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На реалізацію проєкту уряд щороку виділятиме 41 млн євро – цей тягар відчують на собі платники податків.

Загальна вартість обслуговування громадського транспорту в Люксембурзі становить понад 500 млн євро, тому уряд вважає, що упущений виторг від продажу квитків є відносно невеликим.

Вартість одного квитка до нині складала 2 євро, денний проїзний удвічі дорожчий. Багато працівників отримують субсидії на щорічний проїзний, тому мало хто витрачає багато коштів на транспорт в Люксембурзі.

Уряд Люксембургу називає кілька причин свого рішення. Він каже, що це соціальний захід, який більшою мірою торкнеться платників податків із вищим доходом.

Також уряд хоче розвантажити дороги: в Люксембурзі на тисячу осіб припадає більше авто, ніж в будь-якій іншій країні ЄС. Протягом п'яти років уряд планує збільшити кількість пасажирів громадського транспорту на 20%.

У Люксембурзі живуть 600 тисяч осіб, майже 200 тисяч щодня перетинають кордон з Франції, Бельгії та Німеччини для роботи в країні.

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Крім того, цей крок – попередження жителів Люксембурга про екологічні проблеми.

Однією з ключових цілей проєкту також є поліпшення громадського транспорту з обіцянкою вкласти майже 4 млрд євро у потяги в період з 2018 по 2027 рік.

Історія із запровадженням безкоштовного проїзду не є прецедентною, але вперше це зробить не місто, а країна - хоча й маленька. 

Столиця Естонії Таллінн ввела безкоштовний проїзд у громадському транспорті в 2013 році, але тільки для місцевих жителів.

Північне французьке місто Дюнкерк із населенням 200 тисяч осіб ввело безкоштовний проїзд в 2018 році, кількість пасажирів автобусів після цього різко збільшилася.

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