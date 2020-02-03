Британія після Brexit не має наміру дотримуватися стандартів ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок оголосить своє бачення торговельної угоди з Європейським Союзом, заявивши, що його країні немає потреби дотримуватися правил ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Джонсон у понеділок виступить у Лондоні з промовою перед підприємцями та дипломатами і заявить про бажання досягти домовленостей на рівні торговельної угоди ЄС з Канадою.

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"Немає потреби в угоді про вільну торгівлю, яка передбачає прийняття правил ЄС. Нам часто говорили, що ми повинні вибирати між повним доступом до ринку ЄС, поряд із прийняттям його правил та судів за норвезькою моделлю, або амбітною угодою про вільну торгівлю, яка відкриває ринки та уникає повної регламентації регулювання ЄС на прикладі Канади", - йдеться у промові.

"Ми зробили свій вибір. Ми хочемо, щоб угода про вільну торгівлю була подібна до канадської, але в дуже малоймовірній ситуації, якщо нам це не вдасться, тоді наша торгівля повинна буде базуватися на нашій діючій Угоді про вихід з ЄС", - скаже Джонсон.

Прем'єр-міністр додасть, що домагатиметься "прагматичної угоди щодо безпеки, захисту наших громадян, не порушуючи автономію наших відповідних правових систем".

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Відповідно до угоди між ЄС та Канадою, імпортні тарифи на більшість товарів були скасовані між двома сторонами, хоча митні перевірки та перевірки ПДВ існують.

Потік послуг, таких як банківські послуги, які є набагато важливішими для Британії, між Канадою та ЄС значно обмежений.

Нагадаємо, що Британія покинула ЄС в ніч на 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду, засновану на рівній конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться про угоду, торговельні відносини між Британією і ЄС будуть регулюватися правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.