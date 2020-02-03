Британия после Brexit не намерена придерживаться стандартов ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявит свое видение торгового соглашения с Европейским Союзом, заявив, что его стране не нужно соблюдать правила ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Джонсон в понедельник выступит с речью в Лондоне перед предпринимателями и дипломатами и заявит о желании достичь договоренностей, схожих с торговым соглашением между ЕС и Канадой.

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"Нет нужды в соглашении о свободной торговле, которое предполагает принятие правил ЕС. Нам часто говорили, что мы должны выбирать между полным доступом к рынку ЕС, наряду с принятием его правил и судов по норвежской модели, или амбициозным соглашением о свободной торговле, которое открывает рынки и избегает полной регламентации регулирования ЕС на примере Канады", - говорится в речи.

"Мы сделали свой выбор. Мы хотим, чтобы соглашение о свободной торговле была подобно канадскому, но в очень маловероятной ситуации, если нам это не удастся, тогда наша торговля должна будет базироваться на нашем действующем Соглашении о выходе из ЕС", - скажет Джонсон.

Премьер-министр добавит, что будет добиваться "прагматического соглашения о безопасности, защите наших граждан, не нарушая автономию наших соответствующих правовых систем".

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По соглашению между ЕС и Канадой импортные тарифы на большинство товаров были отменены между двумя сторонами, хотя таможенные проверки и проверки НДС существуют.

Поток услуг, таких как банковские услуги, которые намного важнее для Великобритании, между Канадой и ЕС значительно ограничен.

Напомним, что Британия покинула ЕС в ночь на 1 февраля. До конца 2020 года будет длиться переходный период, в течение которого сторонам необходимо договориться о дальнейших торговых отношениях.

ЕС предлагает Лондону соглашение, основанное на равной конкуренции без пошлин и квот. Если стороны не договорятся, торговые отношения между Британией и ЕС будут регулироваться общим правилам Всемирной торговой организации, которые предусматривают наличие пошлин до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.