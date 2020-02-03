США зняли заборону на використання протипіхотних мін, Німеччина обурена

Президент США Дональд Трамп зняв заборону на використання протипіхотних мін, запроваджену його попередником Бараком Обамою, чим викликав критику, зокрема, з боку Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit Online.

"Рішення президента Дональда Трампа є серйозною відмовою від багаторічних зусиль світової спільноти, спрямованих на те, щоб оголосити цю смертоносну зброю поза законом", - заявив державний міністр у МЗС Німеччини Нільс, порадивши Вашингтону переглянути своє рішення.

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Оттавська конвенція від 1997 року забороняє виготовлення, зберігання і застосування протипіхотних мін. До неї приєдналися понад 150 держав, проте цього не зробили США, Росія і Китай.

31 січня Білий дім повідомив, що Трамп ухвалив рішення скасувати заборону. Протипіхотні міни Обама дозволив використовувати лише на Корейському півострові. Трамп обґрунтував свої дії тим, що він бажає дати американським збройним силам "гнучкість і необхідні ресурси для перемоги".

При цьому тепер дозволено використовувати тільки сучасні протипіхотні міни, які оснащені механізмом самознешкодження і можуть бути деактивовані на відстані. Протипіхотні міни, що не мають цих функцій, досі заборонені.