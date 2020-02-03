США сняли запрет на использование противопехотных мин, Германия возмущена

Президент США Дональд Трамп снял запрет на использование противопехотных мин, введенный его предшественником Бараком Обамой, чем вызвал критику, в частности, со стороны Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit Online.

"Решение президента Дональда Трампа является серьезным отказом от многолетних усилий мирового сообщества, направленных на то, чтобы объявить эту смертоносное оружие вне закона", - заявил государственный министр в МИД Германии Нильс, посоветовав Вашингтону пересмотреть свое решение.

Читайте также Украина утвердила соглашение с НАТО о трастовом фонде по обезвреживанию взрывчатки

Оттавская конвенция от 1997 года запрещает изготовление, хранение и применение противопехотных мин. К ней присоединились более 150 государств, однако этого не сделали США, Россия и Китай.

31 января Белый дом сообщил, что Трамп принял решение отменить запрет. Противопехотные мины Обама разрешил использовать только на Корейском полуострове. Трамп обосновал свои действия тем, что он желает дать американским вооруженным силам "гибкость и необходимые ресурсы для победы".

При этом теперь разрешено использовать только современные противопехотные мины, которые оснащенные механизмом самоуничтожения и могут быть деактивированы на расстоянии. Противопехотные мины, не имеющие этих функций, до сих пор запрещены.