У Франції чоловік з ножем накинувся на жандарма

У французькому департаменті Мозель жандарм вистрілив в озброєного чоловіка, який кинувся на нього з ножем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Жандарм в Дьєзі відкрив вогонь по чоловіку, який, як мені сказали, був озброєний ножем", - сказав прокурор Крістіан Меркурі.

"Він постраждав", - додав він, не уточнивши серйозність поранень нападника.

Інцидент стався близько 15.30 в жандармерії містечка Дьєз з населенням 3000 чоловік, розташованого на сході департаменту.

Обставини нападу і мотиви зловмисника поки невідомі.