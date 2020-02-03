У Франції чоловік з ножем накинувся на жандарма
Понеділок, 3 лютого 2020, 20:20
У французькому департаменті Мозель жандарм вистрілив в озброєного чоловіка, який кинувся на нього з ножем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
"Жандарм в Дьєзі відкрив вогонь по чоловіку, який, як мені сказали, був озброєний ножем", - сказав прокурор Крістіан Меркурі.
"Він постраждав", - додав він, не уточнивши серйозність поранень нападника.
Інцидент стався близько 15.30 в жандармерії містечка Дьєз з населенням 3000 чоловік, розташованого на сході департаменту.
Обставини нападу і мотиви зловмисника поки невідомі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua