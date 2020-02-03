Во Франции мужчина с ножом набросился на жандарма
Понедельник, 3 февраля 2020, 20:20
Во французском департаменте Мозель жандарм выстрелил в вооруженного мужчину, который бросился на него с ножом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
"Жандарм в Дьезе открыл огонь по мужчине, который, как мне сказали, был вооружен ножом", - сказал прокурор Кристиан Меркури.
"Он пострадал", - добавил он, не уточнив серьезность ранений нападающего.
Инцидент произошел около 15.30 в жандармерии городка Дьез с населением 3000 человек, расположенного на востоке департамента.
Обстоятельства нападения и мотивы злоумышленника пока неизвестны.
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