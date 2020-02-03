Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Аэропорт Мадрида готовится принять аварийную посадку самолета со сломанным шасси

Помощь ВСУ, водительские удостоверения и ЗСТ: Украина и Турция подписали ряд документов

У Эрдогана отвергли оправдания России после гибели 6 турецких военных в Сирии

России жаль, что "люди Зеленского" в ПАСЕ работают как предшественники






Во Франции мужчина с ножом набросился на жандарма

Понедельник, 3 февраля 2020, 20:20

Во французском департаменте Мозель жандарм выстрелил в вооруженного мужчину, который бросился на него с ножом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Жандарм в Дьезе открыл огонь по мужчине, который, как мне сказали, был вооружен ножом", - сказал прокурор Кристиан Меркури.

"Он пострадал", - добавил он, не уточнив серьезность ранений нападающего.

Инцидент произошел около 15.30 в жандармерии городка Дьез с населением 3000 человек, расположенного на востоке департамента.

Обстоятельства нападения и мотивы злоумышленника пока неизвестны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua