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Коронавірус: Естонія припинила видачу віз китайцям і скоротила персонал посольства

Вівторок, 4 лютого 2020, 16:53

Через спалах коронавірусу Естонія припинила видачу туристичних віз китайцям, скоротила склад посольства і вивезе з Пекіна членів сімей дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Ми прийняли рішення, що члени сімей дипломатів з Пекіна будуть перевезені в Естонію. Також ми зменшили число працюючих в посольстві людей", - повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

За словами Рейнсалу, Естонія вирішила, що зараз в Пекіні не займаються оформленням туристичних віз.

"Ми попередили естонські турфірми. І Китай у свою чергу повідомив, що зараз не приймає групи туристів", - сказав міністр.

Єдиний естонець, за даними міністерства, що жив в провінції Хубей, яка знаходиться в епіцентрі спалаху короновірусу, був вивезений до Франції і знаходиться там в карантині.

Всього, за даними МЗС, в Китаї в короткострокових поїздках перебувають 18 громадян Естонії, ще 78 живуть там постійно.

За останніми даними, кількість хворих коронавірусом перевищила 20 тисяч осіб, 425 осіб померли.

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