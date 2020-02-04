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Коронавирус: Эстония прекратила выдачу виз китайцам и сократила персонал посольства

Вторник, 4 февраля 2020, 16:53

Из-за вспышки коронавируса Эстония прекратила выдачу туристических виз китайцам, сократила состав посольства и вывезет из Пекина членов семей дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Мы приняли решение, что члены семей дипломатов из Пекина будут перевезены в Эстонию. Также мы уменьшили число работающих в посольстве людей", - сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Эстония решила, что сейчас в Пекине не занимаются оформлением туристических виз.

"Мы предупредили эстонские турфирмы. И Китай в свою очередь сообщил, что сейчас не принимает группы туристов", - сказал министр.

Единственный эстонец, по данным министерства, живший в провинции Хубэй, которая находится в эпицентре вспышки короновируса, был вывезен во Францию ​​и находится там в карантине.

Всего, по данным МИД, в Китае в краткосрочных поездках находятся 18 граждан Эстонии, еще 78 живут там постоянно.

По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек, 425 человек скончались.

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