Готелі Парижа зазнають мільйонних збитків через відсутність китайських туристів

Готелі Парижа і Паризького регіону заявили про масові скасування бронювання з боку китайських туристів через спалах коронавірусу в Китаї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Щорічно до Франції приїжджають близько двох мільйонів китайських туристів. Париж і регіон Іль-де-Франс залишаються для них найбільш відвідуваним європейським напрямком.

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Крім того, клієнти з Китаю витрачають більше за інших туристів, випереджаючи навіть туристів зі США, зазначає агентство AFP.

За останні кілька тижнів готельні мережі французької столиці і регіону Іль-де-Франс зафіксували масове скасування бронювання з боку китайських туристів. У січні були скасовані 80% групових турів, в лютому - 100%, повідомили в Національному об'єднанні готельних мереж Франції GNC.

Як пояснив експерт консалтингового агентства Protourisme Дідьє Аріно, збитки для готельного бізнесу через відсутність китайських туристів можуть перевищити мільярд євро.

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За даними на 4 лютого, число жертв епідемії досягла 425 осіб. Загальна кількість тих, що заразилися, перевищила 20 тисяч осіб.

Зазначимо, у 2017 році Франція лідирувала у світі за кількістю відвідин туристів (87 мільйонів), а торік боролась за світову першість з Іспанією.

У 2018 році Лувр став найвідвідуванішим музеєм світу.