"Я не вчитиму фашизму": угорські вчителі обурені новою шкільною програмою Орбана

Профспілка вчителів Угорщини у вівторок виступила проти нової шкільної програми, яку партія влади, за їхніми словами, розробила для просування свого націоналістичного порядку денного.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання 444.

У п'ятницю міністерство людських ресурсів представило нову шкільну програму під назвою Національний фундаментальний план (NAT). У ньому детально вказано, які навчальні матеріали потрібно використовувати у початковій та середній школі.

Демократична профспілка вчителів (PDSZ) закликала освітян до протестів проти нового плану. "Він серйозно загрожує єдності нації, національній культурі, розвитку учнів... Він отруйний для громадської думки, його треба негайно відкликати", - заявила профспілка.

Учителі почали публікувати фотографії в соціальних мережах на знак протесту проти навчальної програми з хештегом #noNAT і такими гаслами, як "Я не вчитиму фашизму".

З окремими заявами виступили вчителі історії та літератури, зазначає Reuters. Вони скаржаться на те, що NAT підтримує націоналістичних авторів і в цілому правий порядок денний.

Наприклад, серед 10 найважливіших угорських авторів NAT називає Ференца Герцога, який був палким прихильником італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Натомість у плані не згадується єдиний нобелівський лауреат Угорщини з літератури Імре Кертес, який був удостоєний премії в 2002 році за його опрацювання людського досвіду під час Голокосту.

Офіційний представник угорського уряду прокоментував критику, зазначивши, що план після довгих професійних обговорень підготували найкращі експерти Угорщини.