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США наклали санкції на болгарського суддю, який випустив звинуваченого у шпигунстві на РФ

Середа, 5 лютого 2020, 16:42

США наклали санкції на болгарського суддю Андона Міталова, який дозволив тимчасово виїхати до Росії болгарину Ніколаю Малінову, якого прокуратура Болгарії підозрює в шпигунстві на її користь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Державного департаменту США.

США оголосили, що забороняють в'їзд Міталову за "корупційні дії, які підірвали верховенство закону та серйозно поставили під загрозу незалежність демократичних інституцій у Болгарії".

Заборона стосується також прямих родичів судді - його дружини та дочки.

"Це перше таке оголошення щодо Болгарії, яке підтверджує прихильність США боротися з корупцією в Болгарії та в усьому світі", - заявили в Держдепі.

У вересні у Болгарії під заставу в розмірі близько 28 тисяч доларів вийшов з-під арешту голова руху "Русофіли" Ніколай Малінов, звинувачений у шпигунстві на користь Росії. Йому заборонили виїжджати з країни. Але суддя Міталов дозволив Малінову залишити країну на п’ять днів.

У листопаді 2019 року у Москві президент Росії Владімір Путін вручив болгарину Малінову "Орден дружби".

Цього ж місяця генеральний прокурор Сотір Цацаров звернувся з проханням до Інспекції Вищої судової ради розпочати розслідування проти судді Спеціалізованого кримінального суду Андона Міталова, який, за словами тодішнього головного прокурора, незаконно дозволив Малінову тимчасово покинути Болгарію.

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США санкції Росія Болгарія
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