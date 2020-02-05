США наложили санкции на болгарского судью, который выпустил обвиняемого в шпионаже в РФ

США наложили санкции на болгарского судью Андони Миталова, который позволил временно выехать в Россию болгарину Николаю Малинова, которого прокуратура Болгарии подозревает в шпионаже в ее пользу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

США объявили, что запрещают въезд Миталову за "коррупционные действия, которые подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Болгарии".

Запрет касается также прямых родственников судьи - его жены и дочери.

"Это первое такое объявление по Болгарии, которое подтверждает приверженность США борьбе с коррупцией в Болгарии и во всем мире", - заявили в Госдепе.

В сентябре в Болгарии под залог в размере около 28 000 долларов вышел из-под ареста председатель движения "Русофилы" Николай Малинов, обвиненный в шпионаже в пользу России. Ему запретили выезжать из страны. Но судья Миталов позволил Малинову покинуть страну на пять дней.

В ноябре 2019 в Москве президент России Владимир Путин вручил болгарину Малинову "Орден дружбы".

В этом же месяце генеральный прокурор Сотир Цацаров обратился с просьбой к Инспекции Высшего судебного совета начать расследование против судьи Специализированного уголовного суда Андони Миталова, который, по словам тогдашнего главного прокурора, незаконно позволил Малинову временно покинуть Болгарию.