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Макрон: Франція хоче діалогу з європейськими партнерами щодо ядерного стримування

П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:23

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю попередив, що країни Європи "не можуть залишатися глядачами" в будь-якій новій гонці озброєнь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Європейці повинні колективно усвідомити, що за відсутності правової бази вони можуть швидко зіткнутися з новою гонкою щодо звичайної зброї, навіть ядерної зброї, на власній землі", - сказав Макрон у своєму виступі.

Він закликав до "стратегічного діалогу" з європейськими партнерами щодо ролі Франції як ядерної держави.

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З офіційним виходом Великої Британії Франція зараз є єдиною ядерною державою в ЄС.

"Франція переконана, що довгострокова безпека в Європі можлива завдяки міцному союзу зі США", - сказав Макрон. "Але наша безпека також неминуче досягається завдяки збільшенню можливостей для автономних дій у Європі".

Французькі ядерні можливості "підсилюють безпеку Європи просто існуючи, і в цьому сенсі справді мають європейський вимір", - сказав президент.

Водночас Франція зменшила арсенал ядерних боєголовок до "менше 300", сказав він, надавши Франції "легітимність вимагати конкретних кроків від інших ядерних держав до глобального роззброєння, яке було б поступовим, надійним і могло б бути перевіреним".

Як відомо, Франція щорічно витрачає близько 3,5 млрд євро на підтримку свого ядерного арсеналу.

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Макрон Франція Ядерна зброя
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