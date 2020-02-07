Ніхто не підтримав Україну в голосуванні РЄ щодо процедури, яка виводить Кремль з-під удару

Україна стала єдиною з держав, яка під час голосування щодо нової санкційної процедури проголосувала проти.

Про це йдеться у статті "Несерйозні" злочини Путіна: як Рада Європи обіцяє карати держави-порушниці".

Попереднє затвердження нової процедури було головним питанням січневої сесії ПАРЄ, де її ухвалили абсолютною більшістю голосів. Остаточне її затвердження відбулося цього тижня під час голосування Комітету міністрів Ради Європи.

"Україна виявилася єдиною державою, яка проголосувала проти. Росія та ще декілька держав утрималися. Натомість усі (або майже усі) ті, кого прийнято зараховувати до друзів нашої держави – підтримали новий санкційний механізм", - йдеться у статті.

Йдеться в тому числі і про головуючу в Комітеті міністрів Ради Європи Грузію.

Зазначається, що причиною такого голосування стало те, що Росія провела дуже ефективну інформаційну кампанію, з усіх сил намагаючись показати, що вона проти нового механізму.

За новою процедурою, санкції на державу-порушницю накладаються лише за "серйозні порушення". При цьому агресія проти іншої держави "серйозним порушенням", за цією процедурою не є.

"Порушення пункту статуту Ради Європи про те, що в основі організації є "мир, що ґрунтується на праві та міжнародній співпраці", не може бути підставою для запуску нової процедури – у ПАРЄ була така пропозиція від України, але її викреслили з рішення" - йдеться у статті.

Нова процедура, таким чином, фактично дозволяє Росії уникнути покарання.

"На практиці у Раді Європи немає політичної волі знову накладати на РФ будь-які санкції" - зазначається у статті.