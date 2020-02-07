Британія призначила нового посла в США в очікуванні важливих торгових перемовин

Велика Британія призначила Карен Пірс новим послом в Сполучених Штатах, замінивши ветерана дипломатії, через якого виникла напруженість у відносинах Лондона і Вашингтона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Призначення Пірс, яка в даний час є послом в Організації Об'єднаних Націй, відбувається в той момент, коли Британія здійснює рішучі зусилля по укладенню торговельної угоди зі Сполученими Штатами після свого виходу з Європейського Союзу.

"Це час величезних можливостей для дружби між Британією і США, і я радий, що Карен Пірс продовжить цю захоплюючу нову главу в наших відносинах", - сказав міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Карен Пірс стала першою жінкою, яка обійняла посаду посла в США.

Колишній посол Кім Деррох подав у відставку в липні. Президент США Дональд Трамп був розлючений, коли відверті погляди Дерроха на адміністрацію США просочилися у ЗМІ і були опубліковані в британській газеті Mail on Sunday.

У документах, які потрапили у ЗМІ, він називав політику адміністрації Трампа щодо Ірану "непослідовною", сказав, що президент може бути в боргу перед "химерними росіянами "і висловив сумнів у тому, що Білий дім"коли-небудь буде виглядати компетентним".