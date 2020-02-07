Британия назначила нового посла в США в ожидании важных торговых переговоров

Великобритания назначила Карен Пирс новым послом в Соединенных Штатах, заменив ветерана дипломатии, из-за которого возникла напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Назначение Пирс, которая в настоящее время является послом в Организации Объединенных Наций, происходит в тот момент, когда Британия предпринимает решительные усилия по заключению торгового соглашения с Соединенными Штатами после своего выхода из Европейского Союза.

"Это время больших возможностей для дружбы между Британией и США, и я рад, что Карен Пирс продолжит эту увлекательную новую главу в наших отношениях", - сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Карен Пирс стала первой женщиной, занявшей пост посла в США.

Бывший посол Ким Деррох подал в отставку в июле. Президент США Дональд Трамп был взбешен, когда откровенные взгляды Дерроха на администрацию США просочились в СМИ и были опубликованы в британской газете Mail on Sunday.

В документах, которые попали в СМИ, он называл политику администрации Трампа по Ирану "непоследовательной", сказал, что президент может быть в долгу перед русскими и выразил сомнение в том, что Белый дом "когда-нибудь будет выглядеть компетентным".