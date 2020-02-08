Меркель відправила у відставку урядовця через скандальні вибори в Тюрингії

Уповноважений уряду Німеччини у справах Східних федеральних земель Крістіан Хірте оголосив у суботу, 8 лютого, про відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Канцлерка Меркель сказала мені, що я більше не можу бути уповноваженим Федерального уряду у справах східних земель. Тому, дотримуючись її пропозиції, я попросив про звільнення" – повідомив Хірте.

Раніше Крістіан Хірте публічно привітав главу Вільної демократичної партії (ВДП) в регіоні Томаса Кеммеріха з обранням прем'єр-міністром Тюрингії, яке відбулося завдяки голосам правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Перемога Кеммеріха викликала політичний скандал у Німеччині. У перший же день після обрання він заявив про відставку за рішенням своєї партії. Канцлер ФРН Меркель тоді виступила за перегляд підсумків голосування ландтазі Тюрингії.

Хірте привітав Кеммеріха в Twitter, написавши, що його обрання підтверджує центристський "червоно-червоно-зелений" вибір жителів Тюрингії, за що піддався жорсткій критиці, в тому числі з боку своїх однопартійців по Християнсько-демократичному союзу (ХДС), де він займає посаду заступника глави відділення в Тюрингії.