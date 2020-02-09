Трамп пояснив, чому звільнив експерта по Україні в Раді нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення експерта з питань України Ради національної безпеки, підполковника Александра Віндмана, який був одним з ключових свідків у справі про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"У фейкових новинах CNN та MSDNC продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати лише про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв з ним і не зустрічався з ним. (...) Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків...", - написав Трамп.

....was given a horrendous report by his superior, the man he reported to, who publicly stated that Vindman had problems with judgement, adhering to the chain of command and leaking information. In other words, “OUT”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

"Він також отримав погану рекомендацію від свого керівника, який також повідомив, що у Віндмана були проблеми з підпорядкуванням та витоком інформації. "Іншими словами - геть!", - додав президент США.

Нагадаємо, 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.

Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.