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Трамп пояснив, чому звільнив експерта по Україні в Раді нацбезпеки

Неділя, 9 лютого 2020, 15:10

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення експерта з питань України Ради національної безпеки, підполковника Александра Віндмана, який був одним з ключових свідків у справі про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"У фейкових новинах CNN та MSDNC продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати лише про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв з ним і не зустрічався з ним. (...) Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків...", - написав Трамп.

"Він також отримав погану рекомендацію від свого керівника, який також повідомив, що у Віндмана були проблеми з підпорядкуванням та витоком інформації. "Іншими словами - геть!", - додав президент США.

Нагадаємо, 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.

Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

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Імпічмент Трампа
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