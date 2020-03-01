"Я в шоці": депутатка партії Макрона звинуватила нардепа ОПЗЖ Волошина у брехні

Французька депутатка Валерія Фор-Мунтян назвала брехнею твердження народного депутата України від прокремлівської партії "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина про те, що вона нібито пропонувала залучати до переговорів про мир на Донбасі ватажків незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новая газета".

Депутатка Національних зборів Франції від партії президента Еммануеля Макрона ("Вперед, республіко!") Валерія Фор-Мунтян заявила, що Волошин приписав їй слова, яких вона ніколи не вимовляла.

"Я абсолютно в шоці", "не знаю, як можна було таке вигадати", - заявила Фор-Мунтян, голова групи дружби Франція-Україна у Національних зборах.

Пані Фор-Мунтян "обурила заява" депутата Волошина, який сказав: "Депутат від партії Макрона Валері Фор-Мунтян несподівано каже, що для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів "не вистачає сепаратистів"".

Фор-Мунтян підтвердила, що 27 лютого дійсно зустрілася в Парижі з Волошиним, про якого "раніше нічого не знала". Волошин запропонував розповісти про ініціативу створення "парламентського виміру нормандського формату".

"На зустрічі я сказала депутату Волошину, що нормандський формат потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не привертати до цього ще й парламентарів, адже це може тільки нашкодити переговорному процесу", - підкреслила депутат Фор-Мунтян.

"Волошин потім мені сказав: ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів? Я відповіла: абсолютно ні, я взагалі про це не говорила. Я говорила лише про те, що депутати і сенатори Франції не повинні втручатися в нормандський формат", - додала політик.

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Фор-Мунтян також зазначила, що партія "Вперед, Республіко!" ніколи не висловлювала підтримку ініціативі створення "парламентського виміру нормандського формату". "Мені, як голові групи дружби Франція-Україна, обов'язково б про це сповістили", - підкреслила вона.

Нагадаємо, ініціативу підключення до переговорів про мир на Донбасі ще й парламентарів чотирьох країн "нормандського формату" (Росії, України, Франції та Німеччини) висловив наприкінці 2019 року голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, кум Владіміра Путіна. Неформальну назву для ініціативи придумав сам Путін.

Наприкінці січня Віктор Медведчук разом з Олегом Волошиним провели в одному із залів Сенату Франції "презентацію" своєї ініціативи. На заході були присутні 7 французьких парламентарів. Всього в Сенаті і Національних зборах Франції засідає 925 осіб.