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Німецький євродепутат вибачився перед українцями після візиту ультраправих AfD в ОРДЛО

П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:04

Депутат Європарламенту від Німеччини (Європейська народна партія) Міхаель Галер вибачився перед українцями у зв'язку з діяльністю представників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда".

4 лютого представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".

"Я можу лише попросити пробачення у всіх моїх українських друзів за те, що існує німецька партія, яка хоче повторити жахливу поведінку німців минулого і яка стоїть на стороні Росії за рахунок тих, хто між ними", - написав Галер у своєму Twitter.

 

Міністерство закордонних справ України засудило візит Гуннара Ліндеманна, Ріхарда Гретцінгера і Хеннінга Цоца на тимчасово окуповані території на сході України.

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