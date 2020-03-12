Грета Тунберг закликала до кліматичних протестів онлайн через коронавірус

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг закликала своїх послідовників взяти участь у "цифровому страйку", а не протестувати натовпами через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Тунберг закликала своїх послідовників "робити те, що кажуть експерти" і "об'єднуватися навколо експертів і науки", уникаючи масових зібрань у спробі запобігти зростанню випадків коронавірусу по всьому світу.

"Ми, молоді люди, найменш постраждали від цього вірусу, але важливо, щоб ми діяли солідарно з найбільш вразливими і щоб ми діяли в інтересах нашого суспільства", - заявила вона.

Активістка назвала кліматичну кризу "найбільшою кризою, з якою коли-небудь стикалося людство", але додала, що "поки... ми повинні будемо знайти нові способи підвищення обізнаності громадськості і виступати за зміни, які не залучають занадто великі натовпи".

Тунберг рекомендувала послідовникам публікувати свої фотографії з п’ятничних страйків, з хештегами #DigitalStrike і #ClimateStrikeOnline.

Активісти з усього світу брали участь у кліматичних страйках по п'ятницях, у партнерстві з FridaysForFuture, після того, як Тунберг запустила рух у серпні 2018 року.

Але коронавірус, яким було заражено понад 120 тисяч людей по всьому світу, змусив фахівців охорони здоров'я рекомендувати уникати великих скупчень людей.