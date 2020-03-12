Грета Тунберг призвала к климатическим протестам онлайн из-за коронавируса

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг призвала своих последователей принять участие в "цифровой забастовке", а не протестовать толпами из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Тунберг призвала своих последователей "делать то, что говорят эксперты" и "объединяться вокруг экспертов и науки", избегая массовых собраний в попытке предотвратить рост случаев коронавируса по всему миру.

"Мы, молодые люди, наименее пострадали от этого вируса, но важно, чтобы мы действовали солидарно с наиболее уязвимыми и чтобы мы действовали в интересах общества", - заявила она.

Активистка назвала климатический кризис "самым большим кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество", но добавила, что "пока... мы должны будем найти новые способы повышения осведомленности общественности и выступать за изменения, которые не собирают большие толпы".

Тунберг рекомендовала последователям публиковать свои фотографии пятничных забастовок с хэштегом #DigitalStrike и #ClimateStrikeOnline.

Активисты со всего мира участвовали в климатических забастовках по пятницам, в партнерстве с FridaysForFuture, после того как Тунберг запустила движение в августе 2018 года.

Но коронавирус, которым были заражены более 120 тысяч людей по всему миру, заставил специалистов здравоохранения рекомендовать избегать больших скоплений людей.