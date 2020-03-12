Іспанія: коронавірус виявили в міністра, перевіряють весь уряд

Перший випадок коронавірусу виявили в уряді Іспанії – заразилася міністр з питань рівності Ірен Монтеро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

"Вона перебуває в доброму стані", - розповіли в уряді про стан міністра.

Ця ситуація вимагає, щоб віцепрем'єр Пабло Іглесіас (лідер партії Podemos) і чоловік Монтеро пішов на карантин.

Крім того, з огляду на статус Монтеро, всі члени уряду Педро Санчеса проходять діагностичні тести, щоб перевірити можливість зараження. Повідомляється, що результати тестів стануть відомими до кінця дня.

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У Монтеро і Іглесіаса троє дітей. Вся родина змушена перебувати в карантині, як це передбачено медичними протоколами.

Ірен Монтеро брала участь у феміністичному марші 8 березня і контактувала зі значним числом людей.

Як повідомлялося, в генсека іспанської ультраправої партії Vox Хав’єра Ортеги Сміта виявили коронавірус. Всі депутати від цієї партії самоізолювалися.