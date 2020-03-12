Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Євросоюз різко відповів США на недопуск мандрівників з Шенгену

Україна може обмежити авіасполучення з Німеччиною і Францією

Саміт "Нормандії" буде відкладений та може взагалі не відбутися навесні – джерело

Італія посилила карантинні заходи: закриті майже всі магазини






Іспанія: коронавірус виявили в міністра, перевіряють весь уряд

Четвер, 12 березня 2020, 12:57

Перший випадок коронавірусу виявили в уряді Іспанії – заразилася міністр з питань рівності Ірен Монтеро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

"Вона перебуває в доброму стані", - розповіли в уряді про стан міністра.

Ця ситуація вимагає, щоб віцепрем'єр Пабло Іглесіас (лідер партії Podemos) і чоловік Монтеро пішов на карантин.

Крім того, з огляду на статус Монтеро, всі члени уряду Педро Санчеса проходять діагностичні тести, щоб перевірити можливість зараження. Повідомляється, що результати тестів стануть відомими до кінця дня.

Читайте також
У міністра культури Франції виявили коронавірус

У Монтеро і Іглесіаса троє дітей. Вся родина змушена перебувати в карантині, як це передбачено медичними протоколами.

Ірен Монтеро брала участь у феміністичному марші 8 березня і контактувала зі значним числом людей.

Як повідомлялося, в генсека іспанської ультраправої партії Vox Хав’єра Ортеги Сміта виявили коронавірус. Всі депутати від цієї партії самоізолювалися.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Іспанія
powered by lun.ua