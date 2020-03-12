Испания: коронавирус обнаружили у министра, проверяют все правительство

Первый случай коронавируса обнаружили в правительстве Испании - заразилась министр по вопросам равенства Ирен Монтеро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

"Она в хорошем состоянии", - рассказали в правительстве о состоянии министра.

Эта ситуация требует, чтобы вице-премьер Пабло Иглесиас (лидер партии Podemos) и муж Монтеро ушел на карантин.

Кроме того, учитывая статус Монтеро, все члены правительства Педро Санчеса проходят диагностические тесты, чтобы проверить возможность заражения. Сообщается, что результаты тестов станут известны до конца дня.

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У Монтеро и Иглесиаса трое детей. Вся семья вынуждена находиться в карантине, как это предусмотрено медицинскими протоколами.

Ирен Монтеро участвовала в феминистическом марше 8 марта и контактировала со значительным числом людей.

Как сообщалось, у генсека испанской ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита обнаружили коронавирус. Все депутаты от этой партии самоизолировались.