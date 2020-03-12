США наклали санкції на швейцарську "дочку" "Роснефти"

США 12 березня запровадили санкції проти ще одного дочірнього підприємства російської нафтової компанії "Роснефть".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.

Російську компанію Вашингтон звинувачує у фінансовій підтримці венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

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Міністерство фінансів США внесло у чорний список TNK Trading International, швейцарську "дочку" "Роснефти". США встановили термін до 20 травня на згортання бізнесу з TNK Trading.

Минулого місяця Вашингтон вніс до чорного списку Rosneft Trading SA, ще одну дочірню компанію "Роснефти", через звинувачення, що вона активно ухиляється від американських санкцій та підтримує венесуельський нафтовий сектор.