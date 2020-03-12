У Франції проведуть вибори попри епідемію коронавірусу

Надзвичайні заходи та загальнонаціональний карантин не стануть перепоною для проведення у Франції місцевих виборів.

Про це оголосив президент Емманюель Макрон у четвер ввечері у зверненні до нації через спалах епідемії COVID-19.

Франція, яка перетворюється на один з головних епіцентрів епідемії у Європі, стикнулася із "найсерйознішою проблемою у сфері охорони здоров’я за останнє сторіччя", - завив Макрон, якого цитує Le Parisien.

Попри це, про термінове запровадження карантину не йдеться. Уряд скасує заняття у школах, коледжах та університетах лише з наступного понеділка. Підприємствам також рекомендують за можливості перевести з понеділка співробітників на роботу у віддаленому режимі.

При цьому Франція вирішила не скасовувати і не переносити проведення загальнонаціональних муніципальних виборів, перший тур яких відбудеться у неділю, 15 березня. Також Макрон не розглядає можливість перенесення другого туру, що запланований на 22 березня.

Громадський транспорт не буде обмежуватися через епідемію, щоби не "паралізувати життя французів" наголосив президент.

Станом на 12 березня у Франції зафіксовано майже 3000 хворих на COVID-19, понад 60 людей загинуло.

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