Во Франции проведут выборы, несмотря на эпидемию коронавируса

Чрезвычайные меры и общенациональный карантин не станут преградой для проведения во Франции местных выборов.

Об этом объявил президент Эмманюэль Макрон в четверг вечером в обращении к нации из-за вспышки эпидемии COVID-19.

Франция, которая превращается в один из главных эпицентров эпидемии в Европе, столкнулась с "самой серьезной проблемой в сфере здравоохранения за последнее столетие", - завил Макрон, которого цитирует Le Parisien.

Несмотря на это, о срочном введении карантина речь не идет. Правительство отменит занятия в школах, колледжах и университетах только со следующего понедельника. Предприятиям также рекомендуют с понедельника по возможности перевести сотрудников на работу в удаленном режиме.

При этом Франция решила не отменять и не переносить проведение общенациональных муниципальных выборов, первый тур которых состоится в воскресенье, 15 марта. Также Макрон не рассматривает возможность переноса второго тура, который запланирован на 22 марта.

Общественный транспорт не будет ограничиваться из-за эпидемии, чтобы не "парализовать жизнь французов" подчеркнул президент.

По состоянию на 12 марта во Франции зафиксировано почти 3000 больных COVID-19, более 60 человек погибли.

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