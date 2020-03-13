Саміт ЄС-Китай відкладуть через коронавірус - ЗМІ

Запланований на кінець березня в Пекіні саміт між Китаєм і Європейським Союзом буде відкладений через коронавірус.

Про це заявили два чиновники ЄС і два дипломати, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що рішення завдасть удару по зусиллях ЄС з тиску на китайців щодо вільної торгівлі.

Китай ніколи публічно не називав дату зустрічі китайського прем'єра Лі Кецяна з новими президентами Європейської комісії та Європейської ради Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем, але дипломати ЄС заявили, що домовленість була досягнута на дати 30-31 березня.

"Саміт буде відкладений, але не скасований", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС, повторивши інформацію інших дипломатів і офіційних осіб, які займаються підготовкою зустрічі.

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