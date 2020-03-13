Саммит ЕС-Китай отложат из-за коронавируса – СМИ

Запланированный на конец марта в Пекине саммит между Китаем и Европейским Союзом будет отложен из-за коронавируса.

Об этом заявили два чиновника ЕС и два дипломата, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что решение нанесет удар по усилиям ЕС в плане давления на китайцев в вопросе свободной торговли.

Китай никогда публично не называл дату встречи китайского премьера Ли Кэцяна с новыми президентами Европейской комиссии и Европейского совета Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем, но дипломаты ЕС заявили, что договоренность была достигнута на даты 30-31 марта.

"Саммит будет отложен, но не отменен", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, повторив информацию других дипломатов и официальных лиц, занимающихся подготовкой встречи.

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