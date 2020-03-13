Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Зеленский подписал закон, выполняющий требования "Венецианки" для венгерского меньшинства

В Испании более 4000 инфицированных коронавирусом, объявлено чрезвычайное положение

120 украинцев застряли на границе с Италией: у Зеленского обещают их вернуть






Саммит ЕС-Китай отложат из-за коронавируса – СМИ

Пятница, 13 марта 2020, 10:25

Запланированный на конец марта в Пекине саммит между Китаем и Европейским Союзом будет отложен из-за коронавируса.

Об этом заявили два чиновника ЕС и два дипломата, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что решение нанесет удар по усилиям ЕС в плане давления на китайцев в вопросе свободной торговли.

Китай никогда публично не называл дату встречи китайского премьера Ли Кэцяна с новыми президентами Европейской комиссии и Европейского совета Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем, но дипломаты ЕС заявили, что договоренность была достигнута на даты 30-31 марта.

"Саммит будет отложен, но не отменен", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, повторив информацию других дипломатов и официальных лиц, занимающихся подготовкой встречи.

Читайте также: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус
powered by lun.ua