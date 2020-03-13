У Нідерландах підтвердили ще 5 смертей від коронавірусу і 190 нових випадків

Влада Нідерландів заявила, що ще п’ять людей померли від наслідків коронавірусу, загальна кількість смертей зросла до 10.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

За останню добу підтверджено ще 190 випадків коронавірусу, загальна кількість в країні зросла до 804 інфікованих.

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Сьогодні було оголошено про закриття кількох шкіл у деяких районах, але загального рішення про закриття навчальних закладів поки не було.

5000 компаній звернулися з заявою про скорочення робочого часу до Міністерства соціальних питань та зайнятості. Це набагато більше, ніж учора, коли їх було ще 2500.

Вчора в Нідерландах було прийняте рішення про скасування всіх масових заходів, в тому числі проведення чемпіонату з футболу.

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