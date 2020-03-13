В Нидерландах подтвердили еще 5 смертей от коронавируса и 190 новых случаев

Власти Нидерландов заявили, что еще пять человек умерли от последствий коронавируса, общее количество смертей возросло до 10.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

За последние сутки подтверждено еще 190 случаев коронавируса, общее количество в стране выросла до 804 инфицированных.

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Сегодня было объявлено о закрытии нескольких школ в некоторых районах, но общего решения о закрытии учебных заведений пока не было.

5000 компаний обратились с заявлением о сокращении рабочего времени в Министерство социальных вопросов и занятости. Это больше, чем вчера, когда их было еще 2500.

Вчера в Нидерландах было принято решение об отмене всех массовых мероприятий, в том числе чемпионата по футболу.

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