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В аеропортах США виникли великі черги через заходи боротьби з вірусом

Неділя, 15 березня 2020, 13:17

У найбільших аеропортах США виникли черги і хаос у зв'язку з новими правилами обстеження пасажирів, які повертаються до країни з Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пасажири американських рейсів з Європи змушені чекати протягом годин, щоб пройти медичне обстеження. Пасажирів розпитують про історію хвороби та перевіряють наявність симптомів. 

Люди у соціальних мережах повідомляли, що пасажири в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго чекали протягом чотирьох годин, що викликало критику на адресу президента Трампа з боку чиновників штату Іллінойс.

"Це неприйнятно, контрпродуктивно і суперечить тому, що нам потрібно зробити, щоб запобігти COVID-19. Адміністрація Трампа повинна негайно надіслати більшу підтримку аеропорту", - заявила сенаторка від штату Теммі Дакворт.

Мандрівники в аеропорту Далласа опублікували у соціальних мережах фото черг в терміналі.

 

У Нью-Йорку працівники митниці в захисних костюмах та масках  увійшли на борт літака з Парижа.

Адміністрація США ввела заборону на в'їзд для іноземних мандрівників, які побували в 26 країнах Шенгену, з вівторка це обмеження пошириться на Британію і Ірландію. Американцям дозволено повернутися з Європи.

Деякі експерти з охорони здоров'я відзначають, що очікування в переповнених терміналах потенційно може призвести до того, що більша кількість людей заразиться вірусом.

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