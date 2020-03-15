В аеропортах США виникли великі черги через заходи боротьби з вірусом

У найбільших аеропортах США виникли черги і хаос у зв'язку з новими правилами обстеження пасажирів, які повертаються до країни з Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пасажири американських рейсів з Європи змушені чекати протягом годин, щоб пройти медичне обстеження. Пасажирів розпитують про історію хвороби та перевіряють наявність симптомів.

Люди у соціальних мережах повідомляли, що пасажири в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго чекали протягом чотирьох годин, що викликало критику на адресу президента Трампа з боку чиновників штату Іллінойс.

"Це неприйнятно, контрпродуктивно і суперечить тому, що нам потрібно зробити, щоб запобігти COVID-19. Адміністрація Трампа повинна негайно надіслати більшу підтримку аеропорту", - заявила сенаторка від штату Теммі Дакворт.

Right now at O’Hare airport in Chicago:



Thousands of people are waiting for hours due to “enhanced #CoronaVirus screening" procedures...



This is not good, Trump has literally created a perfect storm to transmit #COVID19. Don’t even know where to start with this one.#Chicago pic.twitter.com/fOUQZfqxX7 — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) March 15, 2020

Мандрівники в аеропорту Далласа опублікували у соціальних мережах фото черг в терміналі.

У Нью-Йорку працівники митниці в захисних костюмах та масках увійшли на борт літака з Парижа.

Адміністрація США ввела заборону на в'їзд для іноземних мандрівників, які побували в 26 країнах Шенгену, з вівторка це обмеження пошириться на Британію і Ірландію. Американцям дозволено повернутися з Європи.

Деякі експерти з охорони здоров'я відзначають, що очікування в переповнених терміналах потенційно може призвести до того, що більша кількість людей заразиться вірусом.

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