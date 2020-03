В аэропортах США возникли большие очереди из-за мер борьбы с вирусом

В крупнейших аэропортах США возникли очереди и хаос в связи с новыми правилами обследования пассажиров, возвращающихся в страну из Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пассажиры американских рейсов из Европы вынуждены ждать в течение часов, чтобы пройти медицинское обследование. Пассажиров расспрашивают об истории болезни и проверяют наличие симптомов.

Люди в социальных сетях сообщали, что пассажиры в международном аэропорту О'Хара в Чикаго ждали в течение четырех часов, что вызвало критику в адрес президента Трампа со стороны чиновников штата Иллинойс.

"Это неприемлемо, контрпродуктивно и противоречит тому, что нам нужно сделать, чтобы предотвратить COVID-19. Администрация Трампа должна немедленно направить большую поддержку аэропорту", - заявила сенатор от штата Тэмми Дакворт.

Right now at O’Hare airport in Chicago:



Thousands of people are waiting for hours due to "enhanced #CoronaVirus screening" procedures...



This is not good, Trump has literally created a perfect storm to transmit #COVID19. Don’t even know where to start with this one.#Chicago pic.twitter.com/fOUQZfqxX7