У Нідерландах закрили школи і бари, до кофішопів черги за травичкою

Уряд Нідерландів оголосив, що школи та дитячі центри по всій країні будуть закриті з понеділка. Бари, ресторани та спортивні клуби також будуть закриті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Школи будуть відкритими лише для дітей батьків, які мають життєво важливу роботу, наприклад, тих, хто працює в охороні здоров'я або для служб швидкого реагування.

People standing in line to buy weed, right before the Netherlands went on lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/ChfXjzuOT6 — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 15, 2020

У соцмережах також з'явилися фотографії із чергами до кофішопів, у яких продають канабіс. У неділю чимало людей намагалися поповнити запаси до закриття.

У понеділок ввечері прем'єр-міністр Марк Рютте виступить з промовою до нації через кризову ситуацію.

Подібні звернення глави уряду є дуже незвичними в Нідерландах – останнє таке було в 1973 році під час нафтової кризи.

За останніми даними, у Нідерландах зафіксовано 1135 випадків захворювання на коронавірус, 12 пацієнтів померли.