У Нідерландах закрили школи і бари, до кофішопів черги за травичкою

Уряд Нідерландів оголосив, що школи та дитячі центри по всій країні будуть закриті з понеділка. Бари, ресторани та спортивні клуби також будуть закриті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Школи будуть відкритими лише для дітей батьків, які мають життєво важливу роботу, наприклад, тих, хто працює в охороні здоров'я або для служб швидкого реагування.

People standing in line to buy weed, right before the Netherlands went on lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/ChfXjzuOT6