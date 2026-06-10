Київ подякував польським посадовцям за захист колеги, що пояснив українське сприйняття УПА

В МЗС України подякували польським політикам, які виступили на захист заступника міністра освіти в уряді Туска, котрий накликав на себе шквал критики поясненням того, чому українці позитивно сприймають УПА.

Такий коментар у відповідь на запит "Європейської правди" надав речник МЗС Георгій Тихий.

Речник зазначив, що у Києві "з неприємністю" спостерігають за ситуацією довкола заступника міністра науки та вищої освіти Польщі Анджея Шептицького

"Вважаємо неприпустимим використання українського походження пана Шептицького як приводу для випадів у його бік. Дякуємо польським колегам, зокрема, маршалку Сенату Польщі Влодзімежу Чажастому та віцепрем’єр-міністру – міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, за їхню підтримку та захист права на власну позицію", – прокоментував Георгій Тихий.

"Закликаємо польських політиків утримуватися від дій, які суперечать фундаментальним європейським цінностям у сфері прав людини та громадянина", – додав він.

На тлі скандалу з найменуванням одного з підрозділів сил оборони України на честь бійців УПА Анджей Шептицький пояснив, що в Україні їх сприймають так, як у Польщі – польських антирадянських підпільників. Після цього політики більш правих поглядів почали вимагати звільнення Шептицького та навіть відставки уряду Туска.

Очільник МЗС Радослав Сікорський став на захист Шептицького після заяви віцепрезидента партії "Право і справедливість" (PiS) Пшемислава Чарнека щодо "утримування в уряді українців, які ображають поляків". Водночас він поклав відповідальність за скандал, спричинений найменуванням підрозділу ССО, на Україну та закликав Київ "виправити помилку".

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів навмисно образити Польщу присвоєнням українському підрозділу найменування "Героїв УПА", але, на думку Туска, українській стороні бракує чутливості.

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