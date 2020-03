В Нидерландах закрыли школы и бары, в кофешопах очереди за травкой

Правительство Нидерландов объявило, что школы и детские центры по всей стране будут закрыты с понедельника. Бары, рестораны и спортивные клубы также будут закрыты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Школы будут открыты только для детей родителей, имеющих жизненно важную работу, например, тех, кто работает в здравоохранении или службах быстрого реагирования.

People standing in line to buy weed, right before the Netherlands went on lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/ChfXjzuOT6