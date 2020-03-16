У Молдові соціалісти утворили керівну коаліцію з олігархічною Демпартією

Фракції Партії соціалістів і Демократичної партії 16 березня підписали угоду про створення коаліції в парламенті Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Ми домовилися, ПСРМ і ДПМ підпишуть угоду про створення коаліції і формування парламентської більшості", — сказала голова ПСРМ Зінаїда Гречаний.

Глава ДПМ Павел Філіп зазначив, що ДПМ підписує цю угоду з усією відповідальністю. "Ми беремо на себе відповідальність за управління країною разом з ПСРМ", — сказав він.

Філіп зазначив, що їм вдасться змінити ситуацію в Молдові на краще, оскільки ДПМ зараз потрібна країні.

"У нас є професіонали, які продемонстрували свій потенціал. Тому ми запропонуємо прем'єру деяких своїх колег", - повідомив Філіп.

Демократи пропонують Христину Лісник на посаду віцепрем'єра з реінтеграції, Олександра Пинзаря на посаду Міністра оборони, Ігоря Шарога на посаду міністра освіти, Олега Цулю на посаду глави МЗС, а Сергія Райляна на посаду міністра економіки.

Нагадаємо, парламент Молдови на засіданні 14 листопада минулого року проголосував за затвердження нового уряду на чолі з прем'єром Іоном Кіку, колишнім міністром фінансів і радником проросійського президента Ігоря Додона.

Раніше проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вирішила сформувати уряд меншості після того, як проєвропейський уряд Санду було відправлено у відставку.

Детальніше про ситуацію в Молдові читайте у статті: "Розворот Молдови: які наслідки матиме відставка проєвропейського уряду".