В Молдове социалисты образовали правящую коалицию с олигархической Демпартией

Фракции Партии социалистов и Демократической партии 16 марта подписали соглашение о создании коалиции в парламенте Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Мы договорились, ПСРМ и ДПМ подпишут соглашение о создании коалиции и формировании парламентского большинства", — сказала председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Глава ДПМ Павел Филип отметил, что ДПМ подписывает это соглашение со всей ответственностью. "Мы берем на себя ответственность за управление страной вместе с ПСРМ", — сказал он.

Филипп отметил, что им удастся изменить ситуацию в Молдове к лучшему, поскольку ДПМ сейчас нужна стране.

"У нас есть профессионалы, которые продемонстрировали свой потенциал. Поэтому мы предложим премьеру некоторых своих коллег", - сообщил Филипп.

Демократы предлагают Кристину Лесник на должность вицепремьера по реинтеграции, Александра Пинзаря на должность Министра обороны, Игоря Шарога на должность министра образования, Олега Цулю на должность главы МИД, а Сергея Райляна на должность министра экономики.Напомним, парламент Молдовы на заседании 14 ноября пришлого года проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьером Ионом Кику, бывшим министром финансов и советником пророссийского президента Игоря Додона.

Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте в статье: "Разворот Молдовы: какие последствия будет иметь отставка проевропейского правительства".