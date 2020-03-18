США закривають кордон з Канадою через коронавірус

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове закриття кордону з Канадою для "несуттєвих" поїздок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Ми, за взаємною згодою, тимчасово закриємо наш північний кордон з Канадою для несуттєвих перевезень. На торгівлю це ніяк не вплине. Деталі будуть згодом!" - написав Трамп.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Коли Трампа запитали на брифінгу у вівторок, чи розглядає він можливість закриття сухопутних кордонів США, він сказав: "Я не хочу цього говорити, але ми обговорюємо певні речі з Канадою, і ми обговорюємо їх з Мексикою".

Минулого тижня США заборонили в'їзд іноземцям, у тому числі громадянам України, які останнім часом жили або відвідували Шенгенську зону.