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США закривають кордон з Канадою через коронавірус

Середа, 18 березня 2020, 16:07

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове закриття кордону з Канадою для "несуттєвих" поїздок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Ми, за взаємною згодою, тимчасово закриємо наш північний кордон з Канадою для несуттєвих перевезень. На торгівлю це ніяк не вплине. Деталі будуть згодом!" - написав Трамп.

Коли Трампа запитали на брифінгу у вівторок, чи розглядає він можливість закриття сухопутних кордонів США, він сказав: "Я не хочу цього говорити, але ми обговорюємо певні речі з Канадою, і ми обговорюємо їх з Мексикою".

Минулого тижня США заборонили в'їзд іноземцям, у тому числі громадянам України, які останнім часом жили або відвідували Шенгенську зону.  

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