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США закрывают границу с Канадой из-за коронавируса

Среда, 18 марта 2020, 16:07

Президент США Дональд Трамп объявил о временном закрытии границы с Канадой для "несущественных" поездок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Мы, по взаимному согласию, временно закроем нашу северную границу с Канадой для несущественных перевозок. На торговлю это никак не повлияет. Детали будут позже!" - написал Трамп.

Когда Трампа спросили на брифинге во вторник, рассматривает ли он возможность закрытия сухопутных границ США, он сказал: "Я не хочу этого говорить, но мы обсуждаем некоторые вещи с Канадой, и мы обсуждаем их с Мексикой".

На прошлой неделе США запретили въезд иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые в последнее время жили или посещали Шенгенскую зону.

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