США закрывают границу с Канадой из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о временном закрытии границы с Канадой для "несущественных" поездок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Мы, по взаимному согласию, временно закроем нашу северную границу с Канадой для несущественных перевозок. На торговлю это никак не повлияет. Детали будут позже!" - написал Трамп.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!