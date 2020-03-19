У Китаї заявили про відсутність нових інфікованих у провінції Хубей, де почалася епідемія

Влада Китаю 19 березня повідомила про відсутність нових випадків інфікування коронавірусом у провінції Хубей, звідки почалося поширення вірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Також китайська влада повідомила, що вперше за останні вісім тижнів не було зафіксовано жодного випадку локальної передачі від людини до людини по всій країні.

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Однак Національна комісія з охорони здоров'я нарахувала 34 нові випадки "імпортних" випадків серед мандрівників, які прибули з-за кордону.

Також було підтверджено вісім нових смертей від цієї хвороби, всі вони були зареєстровані в провінції Хубей.

Пекін вжив низку заходів щодо запобігання другій хвилі інфікування Covid-19, включаючи обов'язковий карантин для всіх міжнародних рейсів до столиці та перенаправлення деяких в'їзних рейсів.

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У середу китайським авіакомпаніям було наказано розпочати переведення міжнародних рейсів, які мали прибувати до Пекіна, до інших аеропортів, включаючи Тяньцзінь, Тайюань та Хух-Хото. Наразі ці заходи не застосовуються до міжнародних авіакомпаній.

Залишаються чинними обмеження по всій столиці, де мікрорайони та житлові громади все ще перебувають у закритому режимі.

Тим часом бізнес та фабрики по всій країні поступово відновлюють роботу. Школи залишаються закритими, а педагогам рекомендують проводити заняття в Інтернеті.

Всього в Китаї коронавірусом інфікувалися понад 80 тисяч людей, з них 3,2 тисячі померли та 70,4 тисячі одужали.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті у вівторок погодилися на запропоноване Єврокомісією закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.