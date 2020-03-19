В Китае заявили об отсутствии новых инфицированных в провинции Хубэй, где началась эпидемия

Власти Китая 19 марта сообщили об отсутствии новых случаев инфицирования коронавирусом в провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Также китайские власти сообщили, что впервые за последние восемь недель не было зафиксировано ни одного случая локальной передачи от человека к человеку по всей стране.

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Однако Национальная комиссия по здравоохранению насчитала 34 новых "импортированных" случаев среди путешественников, прибывших из-за рубежа.

Также было подтверждено восемь новых смертей от этой болезни, все они были зарегистрированы в провинции Хубэй.

Пекин принял ряд мер по предотвращению второй волны инфицирования COVID-19, включая обязательный карантин для всех международных рейсов в столицу и перенаправления некоторых въездных рейсов.

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В среду китайским авиакомпаниям было приказано начать перевод международных рейсов, которые должны прибывать в Пекин, в другие аэропорты, включая Тяньцзинь, Тайюань и Хух-Хото. Пока эти меры не применяются к международным авиакомпаниям.

Остаются в силе ограничения по всей столице, где микрорайоны и жилые общины все еще находятся в закрытом режиме.

Между тем бизнес и фабрики по всей стране постепенно восстанавливают работу. Школы остаются закрытыми, а педагогам рекомендуют проводить занятия в интернете.

Всего в Китае коронавирусом заразились более 80 000 человек, из них 3200 умерли и 70 400 выздоровели.

Напомним, лидеры ЕС на саммите во вторник согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.