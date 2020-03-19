Міністр охорони здоров’я Нідерландів впав від знесилення під час дебатів у парламенті

Міністр охорони здоров’я Нідерландів Бруно Брюінз впав від знесилення під час парламентських дебатів про коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання AD.nl.

Міністру стало зле у середу під час дебатів про боротьбу з коронавірусом у країні. На кілька секунд він знепритомнів, але з допомогою коллег зміг підвестися на ноги.

Як міністр охорони здоров'я, Брюінз відіграє важливу роль у протидії прогресуючому вірусу. Багато депутатів незадоволені його оцінкою нестачі захисних засобів в охороні здоров'я і його підходом до швидкого їх отримання. Зокрема, в момент коли міністру стало зле його критикував лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс.

Дискусія про коронавірус тривала весь день, протягом цього часу міністр нічого не їв.

Обговорення продовжили вже без міністра, а він пізніше пояснив, що страждає від втоми і знесилення після кількох тижнів інтенсивної роботи.

У четвер Брюінз повідомив, що почуває себе "дуже добре", однак лікар радить йому попрацювати з дому сьогодні і завтра.

У Нідлерландах коронавірусом заразилися 2460 осіб, померли – 76.