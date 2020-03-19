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Міністр охорони здоров’я Нідерландів впав від знесилення під час дебатів у парламенті

Четвер, 19 березня 2020, 15:36

Міністр охорони здоров’я Нідерландів Бруно Брюінз впав від знесилення під час парламентських дебатів про коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання AD.nl.

 

Міністру стало зле у середу під час дебатів про боротьбу з коронавірусом у країні. На кілька секунд він знепритомнів, але з допомогою коллег зміг підвестися на ноги.

Як міністр охорони здоров'я, Брюінз відіграє важливу роль у протидії прогресуючому вірусу. Багато депутатів незадоволені його оцінкою нестачі захисних засобів в охороні здоров'я і його підходом до швидкого їх отримання. Зокрема, в момент коли міністру стало зле його критикував лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс.

Дискусія про коронавірус тривала весь день, протягом цього часу міністр нічого не їв.

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Обговорення продовжили вже без міністра, а він пізніше пояснив, що страждає від втоми і знесилення після кількох тижнів інтенсивної роботи.

У четвер Брюінз повідомив, що почуває себе "дуже добре", однак лікар радить йому попрацювати з дому сьогодні і завтра.

У Нідлерландах коронавірусом заразилися 2460 осіб, померли – 76.

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