Министр здравоохранения Нидерландов упал от изнеможения во время дебатов в парламенте

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинз упал от изнеможения во время парламентских дебатов о коронавирусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание AD.nl.

Министру стало плохо в среду во время дебатов о борьбе с коронавирусом в стране. На несколько секунд он потерял сознание, но благодаря коллегам смог встать на ноги.

Как министр здравоохранения, Брюинз играет важную роль в противодействии прогрессирующему вирусу. Многие депутаты недовольны его оценкой нехватки защитных средств в здравоохранении и его подходом к быстрому их получению. В частности, в момент, когда министру стало плохо, его критиковал лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс.

Дискуссия о коронавирусе продолжалась весь день, за это время министр ничего не ел.

Обсуждение продолжили уже без министра, а он позже объяснил, что страдает от усталости и изнеможения после нескольких недель интенсивной работы.

В четверг Брюинз сообщил, что чувствует себя "очень хорошо", однако врач советует ему поработать из дома сегодня и завтра.

В Нидлерландах коронавирусом заразились 2460 человек, умерло - 76.