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Німецьке село через коронавірус скасувало містерію, засновану після епідемії бубонної чуми

Четвер, 19 березня 2020, 17:51

Баварське село Обераммергау через коронавірус скасувало проведення в 2020 році релігійної містерії "Страсті Христові", на яку щороку з’їжджаються подивитися до пів мільйона людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Жителі села на півдні Німеччини раз на 10 років виконують п'єсу, що зображує страждання, смерть і воскресіння Ісуса Христа.

Прем'єра спектаклю була запланована в цьому році на 16 травня, але тепер відбудеться в 2022 році після того, як місцева влада заборонила цей захід через спалах коронавірусу.

Ця традиція, за іронією долі, сягає своїм корінням іншої епідемії: починаючи з 1663 року селяни обіцяли Богу, що ставитимуть п'єсу кожне десятиліття, якщо він позбавить їх від бубонної чуми.

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Цього року постановку п'єси повинні були подивитися пів мільйона людей під час нічного показу до 4 жовтня, причому 95% квитків вже було продано.

Організатори кажуть, що квитки можна повернути або зберегти до 2022 року.

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