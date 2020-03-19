Німецьке село через коронавірус скасувало містерію, засновану після епідемії бубонної чуми

Баварське село Обераммергау через коронавірус скасувало проведення в 2020 році релігійної містерії "Страсті Христові", на яку щороку з’їжджаються подивитися до пів мільйона людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Жителі села на півдні Німеччини раз на 10 років виконують п'єсу, що зображує страждання, смерть і воскресіння Ісуса Христа.

Прем'єра спектаклю була запланована в цьому році на 16 травня, але тепер відбудеться в 2022 році після того, як місцева влада заборонила цей захід через спалах коронавірусу.

Ця традиція, за іронією долі, сягає своїм корінням іншої епідемії: починаючи з 1663 року селяни обіцяли Богу, що ставитимуть п'єсу кожне десятиліття, якщо він позбавить їх від бубонної чуми.

Цього року постановку п'єси повинні були подивитися пів мільйона людей під час нічного показу до 4 жовтня, причому 95% квитків вже було продано.

Організатори кажуть, що квитки можна повернути або зберегти до 2022 року.