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Немецкое село из-за коронавируса отменило мистерию, проводимую со времен эпидемии бубонной чумы

Четверг, 19 марта 2020, 17:51

Баварское село Обераммерхау из-за коронавируса отменило проведение в 2020 году религиозной мистерии "Страсти Христовы", на которую ежегодно съезжаются посмотреть до полумиллиона человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Жители деревни на юге Германии раз в 10 лет исполняют пьесу, изображающую страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа.

Премьера спектакля была запланирована в этом году на 16 мая, но теперь состоится в 2022 году после того, как местные власти запретили это мероприятие из-за вспышки коронавируса.

Эта традиция, по иронии судьбы, уходит своими корнями к другой эпидемии: начиная с 1663 году крестьяне обещали Богу, что будут ставить пьесу каждое десятилетие, если он избавит их от бубонной чумы.

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В этом году постановку пьесы должны были посмотреть полмиллиона людей во время ста ее ночных показов до 4 октября, причем 95% билетов уже продано.

Организаторы говорят, что билеты можно вернуть или сохранить до 2022 года.

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