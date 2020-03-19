У Молдові літак з назвою "Вірус" лишив у небі повідомлення "Залишайтесь вдома"

Невеликий літак проклав у небі Молдови маршрут, яким утворив напис румунською мовою stai acasă, що означає "залишайтесь вдома".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Unimedia.

Скріншот з Flightradar

Літак моделі Pipistrel Virus SW100 з реєстраційним номером YR-5522 злетів з спортивного аеродрому Вадул-луй-Вода.

Один з пілотів написав на своїй сторінці в Facebook, що вони хочуть передати гасло №1 на даний момент, а саме "Залишайтесь вдома".

Пілоти літака, фото з Facebook одного з них

"Друзі, ви вже знаєте гасло номер один у світі. Ми вирішили надіслати його з висоти 4000 футів (1285 метрів). Нехай його побачить ціла країна. Вибачте за каліграфію, це була невимовна метушня", - написав Саджин Еуген.

Літак намалював повідомлення в небі над Молдовою всього за годину.

Як повідомлялося, через неможливість зробити зупинку у Лос-Анджелесі з огляду на встановлені у зв’язку з коронавірусом обмеження літак з Французької Полінезії встановив рекорд найдовшого прямого пасажирського перельоту.