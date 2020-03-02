Бутеджедж вийшов з боротьби за крісло президента США

Піт Бутеджедж, колишній мер невеликого міста з Індіани і перший відкритий кандидат в президенти-гей, заявив, що вибуває з гонки демократів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Таку заяву Бутеджедж зробив після нищівної поразки на праймеріз в Південній Кароліні. Його низька підтримка серед чорношкірих виборців стала сигналом про нездатність кандидата створити широку коаліцію виборців.

Бутеджедж виходить з боротьби всього за 48 годин до найважливішого дня голосування на праймеріз, супервівторка, коли 15 штатів і територій розподілять приблизно одну третину делегатів від усіх.

Рішення Бутеджеджа є можливість для колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який виграв праймеріз в Південній Кароліні, стати альтернативою Берні Сандерсу серед поміркованих кандидатів.

Наразі не зрозуміло, чи підтримає Бутеджедж когось із кандидатів.

Окрім Бутеджеджа, з гонки також вийшов мільярдер Том Стеєр.