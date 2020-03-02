Бутеджедж вышел из борьбы за кресло президента США
Пит Бутеджедж, бывший мэр небольшого города из Индианы и первый открытый кандидат в президенты-гей, заявил, что выбывает из гонки демократов.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.
Такое заявление Бутеджедж сделал после сокрушительного поражения на праймериз в Южной Каролине. Его низкая поддержка среди чернокожих избирателей стала сигналом о неспособности кандидата создать широкую коалицию избирателей.
Бутеджедж выходит из борьбы всего за 48 часов до важнейшего дня голосования на праймериз, супервторника, когда 15 штатов и территорий распределят примерно одну треть делегатов от всех.
Решение Бутеджеджа является возможностью для бывшего вице-президента Джо Байдена, который выиграл праймериз в Южной Каролине, стать альтернативой Берни Сандерсу среди умеренных кандидатов.
Пока не ясно, поддержит ли Бутеджедж кого-то из кандидатов.
Кроме Бутеджеджа, из гонки также вышел миллиардер Том Стеер.