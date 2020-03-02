Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Разбитые двери и столкновения с полицией: ветераны штурмуют здание правительства Молдовы

ЕС и Великобритания начинают переговоры относительно будущих отношений после Brexit

Коронавирус в Италии: 1694 инфицированных, 34 умерших

Бутеджедж вышел из борьбы за кресло президента США






Бутеджедж вышел из борьбы за кресло президента США

Понедельник, 2 марта 2020, 07:48

Пит Бутеджедж, бывший мэр небольшого города из Индианы и первый открытый кандидат в президенты-гей, заявил, что выбывает из гонки демократов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

Такое заявление Бутеджедж сделал после сокрушительного поражения на праймериз в Южной Каролине. Его низкая поддержка среди чернокожих избирателей стала сигналом о неспособности кандидата создать широкую коалицию избирателей.

Читайте также
Социалистические Штаты Сандерса: как главный конкурент Трампа хочет изменить США

Бутеджедж выходит из борьбы всего за 48 часов до важнейшего дня голосования на праймериз, супервторника, когда 15 штатов и территорий распределят примерно одну треть делегатов от всех.

Решение Бутеджеджа является возможностью для бывшего вице-президента Джо Байдена, который выиграл праймериз в Южной Каролине, стать альтернативой Берни Сандерсу среди умеренных кандидатов.

Пока не ясно, поддержит ли Бутеджедж кого-то из кандидатов.

Кроме Бутеджеджа, из гонки также вышел миллиардер Том Стеер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США
powered by lun.ua